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Avcılar'da Kontrolden Çıkan Araç, İETT Otobüsüne Çarptı

Avcılar'da Kontrolden Çıkan Araç, İETT Otobüsüne Çarptı
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Avcılar'da E-5 yan yolda aşırı hızla giden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Avcılar, E-5 yan yolda hızlı gittiği ileri sürülen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce İETT otobüsüne ardından bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. İddiaya göre, 34 CDL 950 plakalı otomobilin sürücüsü, aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önündeki İETT otobüsüne ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücü ve yanındaki şahsın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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