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Teklifini reddeden kadının yüzüne kezzap attı, kadın iki gözünü kaybetti

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Avcılar'da 60 yaşındaki bir adam, görüşme teklifini reddeden 44 yaşındaki kadının yüzüne kezzap attı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan kadın iki gözünü kaybetti. Saldırgan Düzce'de yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 19 Aralık 2024'te saat 07.00 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ş.K. (60) isimli şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük Ş.S. (44) isimli kadına görüşme teklifinde bulundu.

İKİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kadın, kendisine duygu besleyen adamı reddetti. Reddedilen adam işe gitmek için evden çıkan kadının yüzüne kezzap attı. Kadın dehşeti yaşarken, adam olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Kadın çığlıklarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken, vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda şüphelinin en son göründüğü nokta etrafında incelemeler derinleştirildi. Ş.S. isimli kadınla gerçekleştirilen görüşmelerde adamın 6 ay önce kendisiyle görüşmek istediği ancak kadının reddettiği belirlendi. Adamın görüşmek için ısrarcı olduğunu söyleyen kadın sürekli adresine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Kadının daha önce polis ekiplerine şikayette bulunmadığı anlaşıldı. Çalışmaların devamında, şüpheli 26 Şubat'ta Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin talihsiz kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Teklifini reddeden kadının yüzüne kezzap attı, kadın iki gözünü kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMükremin Erdoğan:

ona dakezzap

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Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Bu adamı yaptığının karşılığı olarak sadece dört duvarın arasına koyup, önüne de çayını çorbasını verip, iki seneye salarsanız, bu ve türevlerini de önleyemezsiniz. Ama bu adama aynı işlemin daha fazlasını uygularsanız, o zaman caydırıcı olabilirsiniz.

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