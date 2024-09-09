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Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

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Avcılar'da 3 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz Kadıköy'de bulundu. Polis ifadesinde dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz koruma altına alınırken babası ise gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cuma günü annesiyle okul alışverişi yaparken kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 3 gün sonra bulundu. Emniyette ifade veren küçük kız ailesinin kendisini dilendiğini ve şiddete uğradığını söyledi.

OKUL ALIŞVERİŞİ YAPARKEN KAYBOLDU

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan ekipler, Sevda Yılmaz ve dün evden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki M.G.S.'yi Kadıköy'de buldu. Emniyetteki işlemleri sırasında Avcılar'daki evine dönmek istemediğini; dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz, ailesine teslim edilmeyerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Öte yandan Sevda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sırasında M.G.S. ile 16 yaşındaki ağabeyi E.Y.'yi zorla evlendirilmek istendiğini söylediği öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Bir televizyon programında katılan baba S.Y. canlı yayın sırasında kızının bulunduğun öğrendi. Yayın sırasında kızının polise verdiği, 'Beni ve arkadaşım Medine'yi zorla dilendirmek istiyorlardı. Birlikte evden kaçtığım arkadaşım Medine'yi ağabeyim ile evlendirmek istiyorlar" şeklindeki iddialarını duyan baba, ayakta durmakta zorlandı. Kızının iddiaları üzerine baba S.Y. gözaltına alınırken ekiplerin soruşturması devam ediyor.

Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Ahmet Çakır:

bir çocuk evden kaçıyorsa ailesini alın ilk sorguya.çünkü çocuk sevgi ilgi şefkat ve saygı göremediği ailede durmak istemez.

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Emin Görmecikli:

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