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Avcılar'da İki Otele Silahlı Saldırı

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Avcılar'da aynı sokakta bulunan iki otele gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıdan önce otel sahiplerine para talep eden şüpheliler, istediklerini alamayınca ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da aynı sokakta bulunan iki otele silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında lobide bulunan otel personelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan iki otel işletmesinde yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde yabancı bir numarayla otel sahiplerini arayan şüpheliler 500 bin lira para talep etti. İstediklerini alamayan şahıslar, sabaha karşı otomobil ile otelin önüne gelerek aynı sokakta karşılıklı bulunan iki otele de silahla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, otele ateş açıldığı anda lobide bulunan bir personelin can havliyle kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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