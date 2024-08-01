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Avcılar'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı

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Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda çıkan yangın, sigara izmaritinden kaynaklandı. Yangın, depoyu sardı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Avcılar'da bir hurda deposunda yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıkan yangın tüm depoyu sardı. O anlar kameraya yansıdı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan hurda deposunda yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Geri dönüşüm malzemelerinin alev almasıyla yangın tüm depoyu sardı.

Yangına depo çalışanları müdahale ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Depo sahibi Hüseyin Demirbağ, otoyol kenarında atılan bir izmarit nedeniyle yangının çıktığını iddia ederek, "Sigara izmariti atıldı. Çuvallar tutuşunca biz de yetişemedik. Burayı depo olarak kullanıyorduk. İtfaiye de geç geldi. Sıçramasın diye ancak bu kadar müdahale edebildik. Yaralımız yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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