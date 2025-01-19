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Avcılar'da Gelin ve Damat Düğününde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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İstanbul Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damata düğün sonrası silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralanırken, saldırganlardan biri yakalanırken diğerleri kaçtı.

Avcılar'da gelin ve damada silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar yeni evlenen gelin ve damada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nikahları kıyılan gelin, damat ve davetliler nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı. Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerinde ki silahla 4 - 5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli Muhammed Badı'yı yakalarken, diğer iki zanlı kaçarak uzaklaştı. Bir şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da Gelin ve Damat Düğününde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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