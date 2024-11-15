İstanbul'da bir saldırgan sokakta yürüyen çocuğa arkadan yumruk atıp kaçtı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan yumruklu saldırı görüntüleri izleyenlere "pes" dedirtti. Bir şahıs, yolda yürüyen çocuğa arkasından gelip yumruk atarak olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta evine doğru yürüyen bir çocuğa kimliği belirsiz bir şahıs koşarak yaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Arkasından kafasına doğru yumruk atan saldırgan koşarak kaçarken neye uğradığını şaşıran çocuk ise yere yığıldı. Bir süre sonra yerden kalkan çocuk yürümeye devam ederken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.