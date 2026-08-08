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Avcılar'da Balıkçı Denize Düşerek Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Balıkçı Denize Düşerek Hayatını Kaybetti
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Avcılar’da balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen 74 yaşındaki Ahmet D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avcılar'da balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen 74 yaşındaki Ahmet D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak amacıyla kayalıklara çıkan Ahmet D. (74), bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Şahsın denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Ahmet D.'ye olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı. Ağır durumda olduğu belirlenen Ahmet D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmet D. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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