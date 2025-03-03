Avcılar'da Aile Katliamı: Eşini ve 3 Çocuklarını Vurdu, İntihar Etti

Avcılar'da eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden şahıs ve ailesinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 13.22'de Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin kentsel dönüşüme girmesinden dolayı 1.5 milyon TL borçlanan Velican Alıcı (38), borcunu ödeyemedı. Geçirdiği bunalım sonucu cinnet getiren şahıs, eşi Fikriye Alıcı (35) ile R.E.A. (12), R.A. (7), K.A. (6) isimli çocuklarını silahla vurduktan sonra silahı kafasına dayayarak intihar etti. Aileden haber alamayınca eve gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Kapının çilingir yardımıyla açılması ile eve girildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan incelemede Velican Alıcı'nın dört ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. - İSTANBUL