Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba
Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor

Erdoğan'dan Avrupa birliğine çarpıcı uyarı: Giderek zorlaşıyor
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imzasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler

Avcılar'da Aile Katliamı: Eşini ve 3 Çocuklarını Vurdu, İntihar Etti

Avcılar'da Aile Katliamı: Eşini ve 3 Çocuklarını Vurdu, İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan bir adam, eşi ve üç çocuğunu vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avcılar'da eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden şahıs ve ailesinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 13.22'de Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin kentsel dönüşüme girmesinden dolayı 1.5 milyon TL borçlanan Velican Alıcı (38), borcunu ödeyemedı. Geçirdiği bunalım sonucu cinnet getiren şahıs, eşi Fikriye Alıcı (35) ile R.E.A. (12), R.A. (7), K.A. (6) isimli çocuklarını silahla vurduktan sonra silahı kafasına dayayarak intihar etti. Aileden haber alamayınca eve gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Kapının çilingir yardımıyla açılması ile eve girildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan incelemede Velican Alıcı'nın dört ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim
img

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
img

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net

Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.