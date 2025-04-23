Avcılar'da 6.2 Şiddetindeki Deprem Sonrası Panik ve Trafik
Marmara açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Avcılar ilçesinde yaşanan panik anları ve E-5 karayolunda oluşan trafik havadan görüntülendi. Vatandaşların evlerinden çıkarak yollara dökülmesi dikkat çekti.
Avcılar deprem sonrası böyle görüntülendi
İSTANBUL - Marmara açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından yaşanan panik sonrası Avcılar ilçesi E-5 karayolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.
Marmara açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından panikleyen vatandaşların yollara çıkmasıyla Avcılar ilçesi E-5 karayolunda yaşanan trafik havadan görüntülendi. Bazı vatandaşların evlerinden çıkıp arabalarının yanında beklediği görülürken birçok vatandaşta okulların bahçelerine akın etti.
Yaşanan yoğunluk anları havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa