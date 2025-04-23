Avcılar'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yarattı

Avcılar'da deprem esnasında vatandaşlar panikle kendini dışarı böyle attı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında erkek kuaföründeki vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Avcılar'da bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir babanın saç tıraşı olan çocuğunu kucaklayarak kaçtığı anlar görüldü.