Henüz 16 yaşındaydı! Arkadaşının domuz sanıp vurduğu Enes öldü - Haberler

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Henüz 16 yaşındaydı! Arkadaşının domuz sanıp vurduğu Enes öldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Henüz 16 yaşındaydı! Arkadaşının domuz sanıp vurduğu Enes öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşı 16 yaşındaki T.L.'nin domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal yaşamını yitirdi.

Dün saat 23.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Aşağı Tırtar köyünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki T.L. ile aynı yaştaki arkadaşı Enes Kabasakal, akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti.

ARKADAŞINI DOMUZ SANIP VURDU

Yalvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi. Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı.

Henüz 16 yaşındaydı! Arkadaşının domuz sanıp vurduğu Enes öldü

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mustafa Mertcan Kalay:

Domuz sanıp vurdum muhabbetlerine hiç inanmıyorum ama olabilirde cahilliği küçümsememek gerek.

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