Atlı Jandarma Timleri Van Gölü'nde Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, Van Gölü çevresinde yasa dışı avcılıkla mücadele ve çevre kirliliğiyle savaşmak amacıyla devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Atlı Jandarma Timleri, Van Gölü çevresinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, Van Gölü çevresinde motorlu araçların ulaşamadığı bölgelerde çevre kirliliği ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek amacıyla devriye faaliyetlerini icra ediyor. Ekipler, göl çevresinde yasa dışı avcılığın önlenmesi, çevre kirliliğiyle mücadele edilmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Doğal yaşamın korunmasına da katkı sunan Atlı Jandarma Timleri, göl çevresinde düzenli aralıklarla devriye faaliyetlerini sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
