Atilla Taş'ın tutuklanmasında yeni gelişme! Kararı duyunca baygınlık geçirmiş

Beşiktaş'ta eşiyle gittiği barda alkolün etkisiyle olay çıkaran ve sonrasında olay yerine gelen polislere hakaret ederek fiziksel temasta bulunan Atilla Taş, tutuklandı. Polise mukavemet suçundan tutuklanan Taş'ın kararı duyunca bayıldığı ve ayıldıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BARDA OLAY ÇIKARIP BİR DE POLİSE TEMASTA BULUNDU

Beşiktaş Köyiçi'nde önceki gün bir eğlence mekanında saat 01.00 sıralarında eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri gelmişti. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KELEPÇELİ HALDE POLİS HAKARET EDİYOR

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş'ın elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor. Ayrıca eşinin ise bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ve uzaklaştırıldığı dikkat çekti. Bir süre sonra da Atilla Taş'ın gözaltına alındığı görülüyor.

TUTUKLAMA KARARINI DUYUNCA BAYILDI

Öte yandan Atilla Taş'ın tutuklama kararını öğrendikten sonra adliyede bayıldığı ortaya çıktı. Taş'ın ayıldıktan sonra polis ekipleri nezaretinde Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Atilla Taş, 31 Ağustos'ta FETÖ'nün 'medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da göz altına alındı ve 3 Eylül'de "örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı. Cezaevindeyken Meltem Güler ile evlenen şarkıcı, 14 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra 25 Ekim 2017'de tahliye oldu.