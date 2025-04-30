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Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım

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Müzisyen Atilla Atasoy, Haber Bahane programında, 6.2'lik depreme evde tek başına yakalandığını anlattı. "Evde genelde çıplak dolaşıyorum. Depreme mutfakta çırılçıplak kahve içerken yakalandım. Aklıma gelen tek şey, enkaz altında bu halde bulunmamak oldu" dedi.

Müzisyen Atilla Atasoy, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. Programda hem kariyerine hem de özel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunan Atasoy, geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme evde tek başına yakalandığını söyledi. Sanatçı, sarsıntı anında yaşadığı panik ve şaşkınlığı dile getirirken, oldukça dikkat çeken bir anısını da izleyicilerle paylaştı. Evde genellikle rahat kıyafetlerle hatta zaman zaman çıplak şekilde dolaştığını ifade eden Atasoy, deprem anında mutfakta kahve içtiğini ve o sırada tamamen çıplak olduğunu belirtti.

Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım

ATİLLA ATASOY'DAN DEPREM İTİRAFI

Deprem anında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren sanatçı, çarpıcı ifadeler kullandı: "Evde genellikle çıplak dolaşıyorum. Biraz nudistim o konuda galiba. Depreme mutfakta çırılçıplak kahve içerken yakalandım. O an aklıma gelen tek şey, eğer bir şey olursa beni enkaz altında bu halde bulmamalarıydı" diyerek yaşadığı kaygıyı izleyicilerle paylaştı. Dürüstlüğü ve kendine has anlatımıyla dikkat çeken Atasoy'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet altın:

E yani; ne çıkartmak gerek bundan???

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