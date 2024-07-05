Ateş suikastında dikkat çeken 'Minibüs' ayrıntısı! Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inerek uzaklaştı

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde meydana gelen olayda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. O suikastın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde olayın hemen ardından araçtan inerek uzaklaşan kişi dikkatleri üzerine çekti.

ARA KARAR ÖNCESİ "MİNİBÜSTEKİ ŞAHIS" AYRINTISI

19 ay sonra tamamlanan iddianamenin ardından geçtiğimiz pazartesi günü görülmeye başlanan davanın ilk üç duruşmasında 22 sanık ve 19 sanık avukatı savunmalarını yaptı. Dördüncü duruşmada sanık avukatları savunmalarını tamamlarken, şikâyetçilerin ifadelerine de alındı. Bugün görülecek duruşmada ise tanıklar dinlenecek. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyetinin ara karar vermesi bekleniyor. Ara karar öncesi Sinan Ateş'in cinayete kurban gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ARAÇTAN İNEREK UZAKLAŞTI

Görüntünün sonunda Sinan Ateş'in yerde hareketsiz olarak yattığı ve yanında bulunan Ahmet Keçik'in, tetikçinin arkasından ateş açtığı, yaralanan Selman Bozkurt'un ise Ateş'in yanına düştüğü anlar yer alıyor. İşte o anlarda kameranın önünü kapatan minibüsün içinden bir kişi çıkıyor ve olay henüz çok sıcakken hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşıyor.

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Minibüsün içindeki şahsın, soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ardına bile bakmadan gitmesi akıllarda soru işaretlerine neden olurken, şahsın bulunduğu konuma göre, kimin kimi ne şekilde vurduğunu ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini görmesi yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

"ŞAHSIN İFADESİNE BAŞVULMADI" İDDİASI

Tetikçi ve azmettiricinin "Biz ayağına sıktık, Ateş'i arkadaşları vurdu" iddiasını çürütebilmek için, minibüsteki kişinin şahitliği önem arz ediyor. Ancak o şahsın hiçbir şekilde dava dosyasında adının geçmediği ve ifadesine başvurulmadığı iddia edildi.

ARAÇTAN İNEN KİŞİNİN KİM OLDUĞU MERAK EDİLİYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan bu detay sonrası minibüsten inen kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Ateş cinayetinin aydınlatılabilmesi için ise o kişinin gördüklerini anlatması davanın seyri açısından büyük öneme sahip.