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Diyarbakır'da itfaiyenin 7 dakikalık kahramanlık anları

Diyarbakır'da itfaiyenin 7 dakikalık kahramanlık anları
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Diyarbakır’da, "ateş savaşçıları" olarak bilinen itfaiye erlerinin ilk ihbarla 110 saniyede çıkış yapıp, 7 dakika 28 saniyede plazadaki yangına müdahale etme anları kameralara yansıdı.

Diyarbakır'da, "ateş savaşçıları" olarak bilinen itfaiye erlerinin ilk ihbarla 110 saniyede çıkış yapıp, 7 dakika 28 saniyede plazadaki yangına müdahale etme anları kameralara yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazada, 24 Ağustos günü henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye erleri, ilk ihbarı 23.05.42'de alıp, ilk araç atamasını 39 saniye içinde yapıp, istasyondan çıkışını 23.07.32'de (1 dakika 50 saniyede) gerçekleştirdi. Ekipler, sahaya varışını ve ilk müdahalesini 23.15'te (7 dakika 28 saniyede) yaptı. "Ateş savaşçıları" olarak nitelendirilen itfaiye erlerinin zamanla yarışı, istasyonlarındaki güvenlik kamerası ve olaya müdahale anındaki kask kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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