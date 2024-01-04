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Osmaniye'de Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden 2 kardeş tutuklandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Y.B. ve ağabeyi M.B., sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret içeren paylaşımlar yapmıştır. Osmaniye Valiliği'nin harekete geçmesiyle birlikte kardeşler gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 2 kardeş adli mercilerce tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Görüntüler üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, şahısların gözaltına alınmasını sağladı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Osmaniye Tutuklama Cezaevi Gözaltı 3.Sayfa Haberler

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