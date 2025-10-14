Haberler

Atatürk Barajı'nda Genç Boğuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Barajı gölüne düşen 23 yaşındaki Mevlüt Demir, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesinden geçen Atatürk Barajı gölünde meydana geldi. Baraj kıyısında ayağı kayan 23 yaşındaki Mevlüt Demir suya düştü. Demir'in kısa sürede gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler, yaklaşık yarım saat süren aramalarının ardından Demir'in cesedine ulaştı. Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

