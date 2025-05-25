Ataşehir'de Trafik Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Ataşehir'de Trafik Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü
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Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan trafik tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Yangın tüpü kullanarak kendini savunan sürücünün anları araç kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Saldırıdan yangın tüpü sıkarak kurtulan sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan 34 TB 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 34 AZ 7087 plakalı hafif ticari aracın şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte otomobilinden inen sürücü, elindeki bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Bu sırada aracının bagajından yangın tüpünü alan hafif ticari aracın şoförü, saldırganı durdurabilmek için yangın tüpünü sıktı. Neye uğradığını şaşıran saldırgan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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