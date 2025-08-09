Ataşehir'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Ataşehir'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobil, belirlenemeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı ve trafik normale döndü.

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında O-1 Çamlıca Bağlantısı Anadolu Otoyolu Kavşağı Ataşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ERZ 676 plakalı Wolkswagen marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü ve yanındakiler aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangın esnasında, polis ekipleri trafiği tek şeride düşürerek önlem aldı. Yanan otomobilin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.