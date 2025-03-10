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Öfkeli kadın, sevgilisine GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı

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İstanbul Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine GBT sorgusu ve üst araması yapan polis ile bekçiye tekme tokat saldırdı. Bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden olan genç kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapan polis memuru ve bekçiye saldırdı. Tekme tokat saldıran kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.'nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi. O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S., bağırmaya ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

BEKÇİYE TEKME ATIP GÖZLÜĞÜNÜ KIRDI

Yağmur S.'ye bekçi E.Y. kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bekçiye ve polise saldırdı. Bekçi E.Y.'ye tekme atan kadın, bekçinin yüzüne tokat atarak gözlüğünü kırdı. Saldırgan tavırlarına devam eden Yağmur S. polis merkezindeki personeller yönelik 'Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz' diyerek tehditlerde bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından Yağmur S. ile 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Ş.B.B. gözaltına alındı. İki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet', 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öfkeli kadın, sevgilisine GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımustafa savas:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına

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Haber YorumlarıMr Camel:

En güzelini abd yapıyor güvenlik güçlerine saldırı yapan kurşun yada elektro sok peki bu kadın bu cesareti nerden alıyor ülkede adalet yok olmadığı için insanlar artıslık yapıyor eskıden cebimde bıcak yakalayan polısler parmak arası çakma ile elimizi siyorladır

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Haber YorumlarıErdal_19:

Her gün bi polis vahşeti bıktık artık

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

vay o RUZ pu vay

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