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Ataşehir'de İnşaat Göçüğü: 3 İşçi Kurtarıldı

Ataşehir'de İnşaat Göçüğü: 3 İşçi Kurtarıldı
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesindeki inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bir inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, olay 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde 11. Sokakta bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. O sırada kazı alanında çalışan 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından çıkan üç işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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