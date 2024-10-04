Ataşehir'de Bina Çatısında Yangın, Alevler Komşu Bine Sıçradı
İstanbul Ataşehir'de bir binanın çatısında başlayan yangın, alevlerin başka bir binaya sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yangının sebebi hakkında inceleme başlatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun uğraş veriyor.
Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın
İSTANBUL - Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler başka bir binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - 3.Sayfa