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Ataşehir'de Bina Çatısında Yangın, Alevler Komşu Bine Sıçradı

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İstanbul Ataşehir'de bir binanın çatısında başlayan yangın, alevlerin başka bir binaya sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yangının sebebi hakkında inceleme başlatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun uğraş veriyor.

Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın

İSTANBUL - Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler başka bir binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ataşehir'de Bina Çatısında Yangın, Alevler Komşu Bine Sıçradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - 3.Sayfa

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