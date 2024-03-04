Ataşehir'de akaryakıt tankerinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı

Ataşehir'de bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde Sağlık, itfaiye ve Afad ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.- İSTANBUL