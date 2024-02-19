Ataşehir'de apartmanın dış cephesi alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de metruk durumda olan 4 katlı apartmanın dış cephe kaplaması yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangın, Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk durumdaki apartmanın dış cephesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüyerek apartmanın dış cephesine sirayet etti. Vatandaşların yangını bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi dış cephede meydan gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Yangın sebebiyle Dudullu Caddesi Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.