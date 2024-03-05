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Çöpe at kemiklerini atan kişi yemek dükkanı sahibi çıktı

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Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış at kemikleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kemikleri atan şahsın yakalandığı ve yeme içme sektöründe bir iş yeri olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Valisi Selçuk Asan, atın nerede kesildiği ve etin nerede kullanıldığını araştırdıklarını söyledi.

Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış at kemikleriyle ilgili yapılan soruşturmada kemikleri atan şahıs yakalandı. Şahsın yeme içme üzerine bir iş yeri olduğu belirlendi.

KEMİKLERDEN SIYRILAN ET NEREDE KULLANILDI?

Düzce Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan çöp konteynerinde tek tırnaklı hayvan kemikleri olduğu belirlenen etlerinden sıyrılmış kemikler bulunmuştu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri ile Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları çalışmada kemiklerin ata ait olduğunu belirlemişti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, kemikleri gece saatlerinde bir şahsın bıraktığını belirlediler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı, yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahsın yeme içme sektöründe işyerinin olduğunu tespit etti. Ekipler şahsın atı nerede kestiğini ve kendi işyerinde mi kullandığını yoksa satışını mı yaptığını belirlemeye çalışıyor.

DÜZCE VALİSİ: ATIN NEREDE KESİLDİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Alb. Murat Kılıç basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Vali Selçuk Aslan, "Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları çalışmada faili yakaladılar. Şahsın bir işletmesi var. O işletmeden de diğer işletmelerden de numune aldık. Laboratuvara gönderildi bu numuneler. Sonuçları bekliyoruz. Şunda çok netiz. Elimizdeki kemik parçaları yakaladığımız fail tarafından bırakıldığı çok açık. Şahıs bu atı nerede kesti, neden buraya bıraktı. Bu soruların cevabı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Araştırdığımız konu ise bu at nerede kesildi, kemik parçalarına ait et nerede bu sorunların cevabını arkadaşlarımız araştırıyor" diye konuştu.

Çöpe at kemiklerini atan kişi yemek dükkanı sahibi çıktı

Çöpe at kemiklerini atan kişi yemek dükkanı sahibi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Hayvan Hakları Çevre Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Güvenilir Adam:

Kendi kendine yeten ülkeler listesinde gösterilen vatanımın geldiği nokta. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen yoksulluk.

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Sami İşgören:

atı yiyen üsküdarı geçti zaten araştırın bakalım ne olacak sonuç bende merak ediyorum.ifadesi alınıp gözetimli şartlı serbest olacağı bu.

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Özkan Bulut:

Eskiden Adana'da duyardık böyle haberleri şimdi düzce Kocaeli de duymaya başladık yüz lira fazla kazansan ne olacak acaba

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