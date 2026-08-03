Çankırı'da Asma Tavan Arasında Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çankırı'da bir binanın asma tavan kısmından gelen kedi sesleri üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kedileri başarılı bir müdahaleyle kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, güvenli bir alana salındı.
Çankırı'da asma tavanı içinde mahsur kalan yavru itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Çankırı'da bir binanın asma tavan kısmından yavru kedi sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya gelen itfaiye ekibi, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekibin müdahalesiyle kediler sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kediler güvenli bir alana salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı