İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde davulculuk yapan ve sosyal medyada yaptığı askerlik paylaşımıyla gündem olan İbrahim Çetin, askere teslim olduktan kısa süre sonra anneannesini kaybetti. Genç adam, geçen yıl da babasını kaybetmişti.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, yaklaşık bir yıl önce babası Metin Çetin'i kaybetti. Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlanan Çetin, annesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sadece garibanlar mı gider askere" notuyla paylaşmış, bu paylaşım kısa sürede çok konuşulmuştu.

UĞURLAMA KONVOYU DÜZENLENDİ

Çetin'in paylaşımının ardından ailesi ve arkadaşları, onun için askere uğurlama programı düzenledi. Çetin, duygularını, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran, buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etmişti.

ACI HABER ASKER OCAĞINDA GELDİ

Geçtiğimiz gün vatani görevini yapmak üzere Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'na teslim olan Çetin, kısa süre sonra anneannesinin vefat haberini aldı.

BABASI DA GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

Babası Metin Çetin'i yaklaşık bir yıl önce kaybeden Çetin, askere gitmeden önce üzgün olduğunu belirtip, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok

90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'ya büyük şok
