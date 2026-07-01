Haberler

Muğla'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Muğla'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde asker eğlencesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde asker eğlencesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Orta Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence sırasında arkadaş oldukları öğrenilen T.K. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine G.A.'nın, T.K.'yı bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan T.K.'nın kolundaki arter damarlarından birinin kesildiği öğrenildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan, Menteşe'de esnaflık yaptığı öğrenilen G.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt

''Messi mi Cristiano Ronaldo mu?'' sorusuna verdiği yanıt bomba
Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada

Caddenin savaş alanına döndüğü anlar kamerada
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj