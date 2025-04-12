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Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan doktorlar görevden uzaklaştırdı

Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan doktorlar görevden uzaklaştırdı
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

DİĞER DOKTORLARI GÖREMEYE DAVET EDİYORLAR

Yazışmalarda doktorların, tedavi için gelen kadınlarla ilgili yaptıkları çirkin yorumlar görülüyor. Hastaları hakkında yorumlar yapan doktorlar, diğer doktorları da kendi hastalarını "görmeye" davet ediyor.

Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı

Selçuk Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Bunlarda mystafa kemalin doktorlari

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Haber Yorumlarıerman genç :

UZAKLAŞTIRMA NEDİR ARKADAŞ UNUTULUNCA GERİ DÖNECEKLER,, İFŞA EDECEKSİN ÖNCE AİLESİNE SONRA TOPLUMA UTANMA BİLİNCİ YERLEŞECEK İNSANLARA..!

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