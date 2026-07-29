Haberler

Aşırı sıcaktan etkilenen postacı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı

Aşırı sıcaktan etkilenen postacı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’da aşırı sıcağın etkisiyle evrak dağıtımı yaparken motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan postacının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da aşırı sıcağın etkisiyle evrak dağıtımı yaparken motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan postacının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3040 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meslek Yüksek Okulu yönünde ilerleyen posta görevlisi Muhammet R.A.'nın kullandığı 07 GIS 50 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosikletli 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi

9 gün küvette mahsur kaldı! Hayatta kalmasını sağlayan detay şaşırttı
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi

Biri sapık biri katil! Cezaları 40 sene sonra infaz edildi
'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Sahte indirim oyununa son! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor

Vatandaşın alışverişteki en büyük kabusu tarih oluyor