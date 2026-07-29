Aşırı sıcaktan etkilenen postacı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı
Antalya’da aşırı sıcağın etkisiyle evrak dağıtımı yaparken motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan postacının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da aşırı sıcağın etkisiyle evrak dağıtımı yaparken motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan postacının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3040 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meslek Yüksek Okulu yönünde ilerleyen posta görevlisi Muhammet R.A.'nın kullandığı 07 GIS 50 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosikletli 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı