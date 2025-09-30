Asansör Kazası Sonucu 27 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (27) asansöre bindi. Bu sırada halatı kopan asansör yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Kıyga'nın cenazesi Tarsus Güney Mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadın gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına eşini kurtarmak isterken ayağını kıran 29 yaşındaki Gökhan Kıyga, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN