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Artvin'de Yangın Felaketi: Dört Ev ve Cami Küller İçinde

Artvin'de Yangın Felaketi: Dört Ev ve Cami Küller İçinde
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde çıkan yangında dört ev, cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Yangının dron kameralarıyla görüntüleri ortaya çıktı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde dört ev, cami ve lojmanın kullanılamaz hale geldiği yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dutlu köyünde bulunan Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait iki katlı ahşap evde başlayan yangın sonucu, yakınında bulunan Behzade Duran'a ait iki katlı ev, ardından köydeki cami ile lojman yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Köy sakinlerinden Yunus Meydan tarafından yangın dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, köyün ortasında bulunan evlerde çıkan yangın felaketi bir kez daha gözler önüne serildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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