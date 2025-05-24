Artvin'de Uyuşturucu ile Mücadelede Narkotik Köpeği Pars Öne Çıktı

Artvin'de Uyuşturucu ile Mücadelede Narkotik Köpeği Pars Öne Çıktı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu denetimlerinde narkotik köpeği Pars önemli görev üstlenerek, tarafından gerçekleştirilen kontrollerde yine etkin bir rol oynadı. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların arttırılarak devam edeceğini açıkladı.

Artvin'de Pars adlı narkotik köpeğinin kentte geniş çaplı uygulamada, uyuşturucuya karşı etkin mücadele sürdürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde narkotik köpeği Pars adeta operasyonun yıldızı oldu. Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Hopa Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada, çok sayıda polis görev alırken, hassas burnuyla tanınan Pars, araçlarda ve şüpheli bölgelerde yapılan aramalarda aktif rol oynadı.

İlçenin giriş-çıkış noktaları başta olmak üzere, şehir içi ve çevresindeki farklı bölgelerde sabit ve seyyar denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde sürücülerin belgeleri incelendi, araç içi aramalar yapıldı ve vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.

Özellikle tenha bölgelerde kimlik ve üst aramalarıyla dikkat çeken uygulama, ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Pars'ın da katılımıyla yapılan detaylı aramalarda bazı şüpheli kişilere yönelik işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi. Özellikle okul çevrelerinin gün boyu gözetim altında tutulduğuna dikkat çekilerek, öğrenci güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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