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Artvin'de Tünel İçinde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Artvin'de Tünel İçinde Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki Kalburlu Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında bir bebek ile birlikte aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'de tünel içinde bugün meydana gelen trafik kazasında birisi bebek olmak üzere aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza Artvin- Yusufeli karayolu 10. kilometresinde bulunan Kalburlu Tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Anzevli'nin kullandığı 08 AAN 910 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak duvara çarptı. İhbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden sürücünün eşi Sonnur ve oğlu Ahmet Efe Anzevli yaralandı.

Yaralılar ambülansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yusufeli trafik artvin Bebek Kaza

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