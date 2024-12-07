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Artvin'de Kaybolan İşçi İçin Arama Çalışmaları 43 Gündür Devam Ediyor

Artvin'de Kaybolan İşçi İçin Arama Çalışmaları 43 Gündür Devam Ediyor
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Artvin'in Şavşat ilçesinde prefabrik ev inşaatında çalışan Murat Gezer'in kaybolmasının üzerinden 43 gün geçti. Acılı annesi Fatma Gezer, oğlunun eve dönmesini beklerken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolan işçinin bulunması için başlatılan çalışmalar 43 gündür sürüyor. Oğlunun resimlerine sarılan anne Fatma Gezer, gözyaşlarıyla oğlunun eve döneceği günü bekliyor.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Şavşat'ın Karaağaç köyüne geldi. Prefabrik ev inşaatında çalışan işçiler 26 Ekim'de jandarmaya Gezer'in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 43 gündür sürüyor.

Samsun'da ikamet eden anne Fatma Gezer, gözyaşları içinde oğlunun dönmesini bekliyor. Oğlunun fotoğraflarına sarılan acılı anne, onun kaybolduğu günün ardından derin bir yasa bürünmüş durumda. Murat'ın odasına giremediğini dile getiren anne Gezer, "Oğlum Murat, Artvin'in Şavşat ilçesi Karaağaç Köyü'nde kayboldu. Gören, bilen, tanıyan varsa ne olur haber versin. 44 gün oldu. Benim içim yanıyor, dayanamıyorum. Belki başını vurdu, hafızasını kaybetti, tanıyamıyor. Ne olur biri haber versin. Oğlumu bulanı ödüllendireceğim. Odasına giremiyorum, kapısının önünden bile geçemiyorum. Kapıyı kapatıyorum, Murat içeride yatıyor zannediyorum. Ama açıyorum, Murat yok. Allah rızası için benim çocuğumu bana kavuşturun, yoksa ben bu acıyla ölürüm" İfadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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