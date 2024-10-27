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Artvin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Artvin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı, özellikle Ardanuç-Ardahan yolunda ulaşımı zorlaştırarak sürücülere sıkıntı yaşatıyor. Jandarma ve karayolları ekipleri güvenlik önlemlerini artırırken, Meteoroloji de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Artvin'de etkisini artıran sağanak yağış ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Ardanuç- Ardahan yolunun Geçitli mevkiinde yaşanan kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgede biriken kar kalınlığını önemli ölçüde artırdı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücülerin dikkatli olmasını gerektirirken, jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, yardımlarına yine başka sürücüler yetişti. Zinciri olan araçlar ise zorlanmadan yoluna devam etti.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirerek sürücülerin tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının gün boyu süreceği tahmin edilirken, özellikle Ardanuç-Ardahan yolu gibi yüksek kesimlerde ulaşımın daha da zorlaşabileceği belirtiliyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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