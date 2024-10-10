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Artvin'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

Artvin'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi
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Artvin'in Arhavi ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 8 bin 877 gram kubar esrar ve 10 kök kenevir ele geçirdi. Şüpheli M.K. tutuklandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 bin 877 gram kubar esrar ve 10 kök kenevir ele geçildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Arhavi, Boğaziçi ve Kavak köyünde yapılan operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirdi. M.K. isimli şüpheliye ait iki farklı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde 8 kilogram 877 gram kubar esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Kenevir 3-sayfa Sağlık Arhavi artvin Hukuk Suç

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