Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok iş yeri ve evin çatıları uçtu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok iş yeri ve evin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi, çay fabrikası başta olmak üzere birçok iş yeri ve evin çatısı uçtu.

Ağaçlar devrildiği fırtınada can kaybı ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - ARTVİN