Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok iş yeri ve evin çatıları uçtu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok iş yeri ve evin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi, çay fabrikası başta olmak üzere birçok iş yeri ve evin çatısı uçtu.

Ağaçlar devrildiği fırtınada can kaybı ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Fırtına Arhavi Artvin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title