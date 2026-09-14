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Artvin’de 1 günde 2 ATV kazası: 2 ölü

Artvin’de 1 günde 2 ATV kazası: 2 ölü
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Artvin’in Şavşat ilçesinde ATV’nin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu, sürücü Sedat Özkan (62) hayatını kaybetti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde ATV'nin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu, sürücü Sedat Özkan (62) hayatını kaybetti. İlçede aynı gün meydana gelen iki ayrı ATV kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Şavşat ilçesine bağlı Ciritdüzü köyü yolunun Hınzat Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV'siyle Ciritdüzü köyüne giden Sedat Özkan'ın kullandığı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yolun altındaki şarampole yuvarlandı.

Özkan'dan haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma, sağlık ve ŞAKUT Arama Kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucunda şarampole yuvarlanan ATV'ye ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde sabah saatlerinde bir ATV kazası daha meydana gelmiş, kazada 76 yaşındaki Şemsettin Ongül hayatını kaybetmişti. Bu kazadan saatler sonra ilçede ikinci ölümlü ATV kazasının yaşanması dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

araç kullanmak çocuk oyuncağı değildir, dikkat gerektirir.! bedelini de böyle canlarıyla ödüyorlar maalesef.!

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