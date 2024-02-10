Artvin-Borçka karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Borçka karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, aday tanıtım programları kapsamında Artvin'e giderken yolda kaldı.
Artvin- Borçka Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
ARTVİN - Artvin-Borçka karayolunun 9. Kilometresinde heyelan meydana geldi. Eski bakan Artvin Milletvekili Faruk Çelik yolda kaldı.
Edinilen bilgiye göre Sümbüllü tüneli çıkışında meydana gelen heyelan sonucu karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri heyelan temizliği sırasında yolun üst tarafında bulunan istinat duvarı üzerinden irili ufaklı sürekli taş düşmesi nedeniyle çalışmayı durdurdu.
Aday tanıtım programları kapsamında sahil içlerinden Artvin'e göden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik heyelan nedeniyle yolda kaldı. Aynı zamanda bölgede inceleme yaparak bilgi alan Çelik, bir süre bekledikten sonra köy yolundan il merkezine döndü.
Yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı olan yolun ne zaman açılacağını konusunda açıklama yapılmadı.