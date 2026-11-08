Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin Borçka'da Macahel Geçidi kar nedeniyle kapandı, 6 köye ulaşım kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Borçka'da Macahel Geçidi kar nedeniyle kapandı, 6 köye ulaşım kesildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Macahel Geçidi ulaşıma kapandı; geçidin zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Camili bölgesindeki 6 köye ulaşım kesilirken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Macahel Geçidi ulaşıma kapandı. Geçidin zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken, Camili bölgesindeki 6 köye ulaşım kesildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Camili (Macahel) bölgesine ulaşımı sağlayan bin 960 rakımlı Macahel Geçidi, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Geçidin zirvesinde kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Bölgedeki 6 köye ulaşım sağlanamazken, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede ağır hava şartları çalışmaları güçleştiriyor.

Bölge halkından Nasır Önder, "Bugün 8 Kasım. Macahel bölgesinde kar nedeniyle ulaşım kapandı. Köy yollarında yolda kalan araçlar olduğu bilgisi geldi. Dün gece çalışma başlatıldı ancak şartlar ağır olduğu için greyder güçlükle ilerleyebildi. Şu anda Macahel yolu kapalı. Yol açılana kadar kimse bölgeye gelmek için yola çıkmasın. Geçidin zirvesinde yaklaşık 40 santimetre kar var ve kar yağışı devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

15 katlı binada yangın paniği! Kendilerini can havliyle dışarı attılar
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Manavgat'ta madde etkisindeki genç caddede tahrayla hayali düşmanlara saldırdı! Kendini de yaraladı

Hayali düşmanlara tahrayla saldırdı! Yaralanan kendisi oldu
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
“Kurşunlar” ve “Aylar” suç örgütlerine operasyon! 29 tutuklama

Kendilerine bu isimleri takmışlardı! 2 ayrı çeteye baskın