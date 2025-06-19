Arpaçay'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Arpaçay'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı silah ticareti yapan ve bulunduran kişilerin yakalanmasına yönelik, Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen jandarma Arpaçay'da önceden adresleri belirlenen ikametgahlara eşzamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda yapılan arama 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet kapsamında;2 ruhsatsız tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği, 11 7.65 mm çapında tabanca fişeği ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 4 şüpheliye 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet kapsamında toplamda 6 bin 531 TL idari para cezası uygulandı. - KARS