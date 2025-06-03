Arpaçay'da Güvenlik Uygulamaları Gerçekleştirildi

Arpaçay'da Güvenlik Uygulamaları Gerçekleştirildi
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde, Kaymakam Muhammed Burak Akköz öncülüğünde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 25 kişi yakalandı, 10 tabanca ve 10 tüfek ele geçirildi. Uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Arpaçay'da Kaymakam Muhammed Burak Akköz, güvenlik güçleriyle birlikte asayiş uygulamasın katıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ün öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı'nın katılımıyla asayiş ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, ilçenin çeşitli noktalarında trafik denetimleri yapıldı, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde aramalar yapıldı.

Kaymakam Akköz, uygulama sırasında güvenlik güçleriyle birlikte sahada bulunarak, uygulamanın etkinliğini yerinde denetledi ve vatandaşlarla iletişim kurarak güvenlik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Arpaçay'da güvenlik ve asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. Gece geç saatlere kadar süren uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 10 tabanca, 10 tüfek, 196 mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin yakalanmasına yönelik 34 adrese operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Şüpheli 34 kişi gözaltına alınırken, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arpaçay göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarda ise 1 organizatör ve 7 düzensiz göçmen yakalanarak İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi. Arpaçay'da asayiş ve güvenlik uygulamalarının süreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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