Arpaçay'da huzur ve güven toplantısı gerçekleştirildi

KARS (İHA) Arpaçay'da, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, asayiş olaylarına karşı alınacak önlemleri değerlendirmek amacıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı. Toplantıda, ilçedeki genel güvenlik durumu masaya yatırıldı.

Toplantıda ilçe merkezinde ve köylerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için devriye faaliyetlerinin artırılması. Okul önleri ve ana güzergahlarda trafik denetimlerinin sıkılaştırılması, kış şartlarına yönelik trafik tedbirlerinin gözden geçirilmesi. Dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Arpaçay'da güvenlik güçlerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu ifade eden Kaymakam Muhammed Burak Akköz, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması en büyük önceliğimizdir. Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz demeden görev başındadır. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak suç ve suçluya karşı taviz vermeyeceğiz" dedi.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS