Haberler

Arpaçay'da huzur ve güven toplantısı gerçekleştirildi

Arpaçay'da huzur ve güven toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, güvenlik durumu değerlendirilerek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler görüşüldü.

KARS (İHA) Arpaçay'da, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, asayiş olaylarına karşı alınacak önlemleri değerlendirmek amacıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı. Toplantıda, ilçedeki genel güvenlik durumu masaya yatırıldı.

Toplantıda ilçe merkezinde ve köylerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için devriye faaliyetlerinin artırılması. Okul önleri ve ana güzergahlarda trafik denetimlerinin sıkılaştırılması, kış şartlarına yönelik trafik tedbirlerinin gözden geçirilmesi. Dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Arpaçay'da güvenlik güçlerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu ifade eden Kaymakam Muhammed Burak Akköz, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması en büyük önceliğimizdir. Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz demeden görev başındadır. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak suç ve suçluya karşı taviz vermeyeceğiz" dedi.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title