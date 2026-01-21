Arnavutköy Kaymakamı, 2025 yılını değerlendirdi, 2026 yılı için tedbirleri anlattı

İstanbul Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin çalışmalarının yer aldığı değerlendirme toplantısı düzenledi. Programda, ilçe genelinde 2025 yılındaki faaliyetler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerin yanı sıra 2026 yılında aynı çalışmalar ilişkin planlamalar konuşuldu.

Arnavutköy'de bulunan İlçe Kaymakamlık Binası'nda Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu tarafından 2025 yılına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumların 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken aynı çalışmaların 2026 yılındaki çalışmalarına ilişkin planlamalarına da yer verildi. Arnavutköy ve bölgesinde yayın yapan yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Hersanlıoğlu, istatistikleri paylaşarak aynı çalışmalarla alakalı bu yıl içerisinde alınacak aksiyonları değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bölgede yapılan kamera çalışmaları hızla devam ediyor"

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "İlçemizde uyuşturucu madde kullanımı ile alakalı yapmış olduğumuz çalışmalardaki en büyük paydamışız anneler. Annelerin söylediği genelde doğru çıkıyor. İlçemizde YEŞİLAY Şubesi kurulduktan sonra okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda işlenmiş suç oranlarında hızlı bir düşüş görüyoruz bunun sebebi hem teknolojik imkanların kullanılması hemde çalışmaların yoğunlaştırılması. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 218 kişiyi geçen sene Arnavutköy'de yayınlamışız öte yandan Arnavutköy'e yeni açılan polis merkezimizin sahasına 115 bin nüfusumuz dahil oldu. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Bolluca Mavigöl Mahallesi'ndeki karakolumuzda açılacak ve bölgemiz rahatlayacak. Jandarmayla ilgili ASELSAN'ın bölgede bir kamera çalışması var aynı şey eksik kalınan noktada polis bölgesindede yürütülüyor" şeklinde konuştu.

"GSM operatörleri için oluşturulan bu kuleler muhtemel afet durumunda hizmet verecek"

Basın mensuplarının afet tedbirleri kapsamında sorduğu soruya yanıt veren Hersanlıoğlu, "Afet planlamamızla alakalı yeni roleler kuruyoruz. Bu proje teklifi kabul gördü ihalesi yapıldı yakında lansmanı yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımızda 520 noktada yeni kuleler oluşturuyoruz. GSM operatörleri için oluşturulan bu kuleler muhtemel afet durumunda hizmet verecek. İlçemizde artan en önemli suç internet üzerindeki dolandırıcılık suçları. Geçen senelere nazaran az olmasına rağmen hala devam eden bir suç oranı bu. Mal varlığına karşı olan suçlarımızda da aydınlatma ve yakalama oranlarına nazaran ciddi bir düşüş görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı kapsamında ilçe genelindeki istatistikler ve yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. - İSTANBUL