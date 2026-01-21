Haberler

Arnavutköy Kaymakamı, 2025 yılını değerlendirdi, 2026 yılı için tedbirleri anlattı

Arnavutköy Kaymakamı, 2025 yılını değerlendirdi, 2026 yılı için tedbirleri anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 yılına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıda 2026 için planlamalar ve bölgedeki güvenlik önlemleri ele alındı.

İstanbul Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin çalışmalarının yer aldığı değerlendirme toplantısı düzenledi. Programda, ilçe genelinde 2025 yılındaki faaliyetler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerin yanı sıra 2026 yılında aynı çalışmalar ilişkin planlamalar konuşuldu.

Arnavutköy'de bulunan İlçe Kaymakamlık Binası'nda Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu tarafından 2025 yılına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumların 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken aynı çalışmaların 2026 yılındaki çalışmalarına ilişkin planlamalarına da yer verildi. Arnavutköy ve bölgesinde yayın yapan yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Hersanlıoğlu, istatistikleri paylaşarak aynı çalışmalarla alakalı bu yıl içerisinde alınacak aksiyonları değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bölgede yapılan kamera çalışmaları hızla devam ediyor"

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "İlçemizde uyuşturucu madde kullanımı ile alakalı yapmış olduğumuz çalışmalardaki en büyük paydamışız anneler. Annelerin söylediği genelde doğru çıkıyor. İlçemizde YEŞİLAY Şubesi kurulduktan sonra okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda işlenmiş suç oranlarında hızlı bir düşüş görüyoruz bunun sebebi hem teknolojik imkanların kullanılması hemde çalışmaların yoğunlaştırılması. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 218 kişiyi geçen sene Arnavutköy'de yayınlamışız öte yandan Arnavutköy'e yeni açılan polis merkezimizin sahasına 115 bin nüfusumuz dahil oldu. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Bolluca Mavigöl Mahallesi'ndeki karakolumuzda açılacak ve bölgemiz rahatlayacak. Jandarmayla ilgili ASELSAN'ın bölgede bir kamera çalışması var aynı şey eksik kalınan noktada polis bölgesindede yürütülüyor" şeklinde konuştu.

"GSM operatörleri için oluşturulan bu kuleler muhtemel afet durumunda hizmet verecek"

Basın mensuplarının afet tedbirleri kapsamında sorduğu soruya yanıt veren Hersanlıoğlu, "Afet planlamamızla alakalı yeni roleler kuruyoruz. Bu proje teklifi kabul gördü ihalesi yapıldı yakında lansmanı yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımızda 520 noktada yeni kuleler oluşturuyoruz. GSM operatörleri için oluşturulan bu kuleler muhtemel afet durumunda hizmet verecek. İlçemizde artan en önemli suç internet üzerindeki dolandırıcılık suçları. Geçen senelere nazaran az olmasına rağmen hala devam eden bir suç oranı bu. Mal varlığına karşı olan suçlarımızda da aydınlatma ve yakalama oranlarına nazaran ciddi bir düşüş görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı kapsamında ilçe genelindeki istatistikler ve yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail ateşkesi ihlal edip böyle vurdu