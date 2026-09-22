Arnavutköy'de yağışta devrilen kamyona çarpan hafriyat kamyonu 2 sürücüyü yaraladı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce bariyerlere çarptı ardından yola devrildi. Aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonunun devrilen araca çarpması sonucu 2 sürücü de yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza nedeniyle Arnavutköy-Habipler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havada seyir halinde olan Mehmet Hanifi Göktepe yönetimindeki 33 ASY 221 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yan yatarak yola devrildi. Bu sırada aynı yönde seyreden Hakim Teski yönetimindeki 34 RFP 574 plakalı hafriyat kamyonu, yolda devrilen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü Hakim Teski'nin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan diğer sürücünün yardımına ise ilk olarak kazayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasının ardından yaralı sürücülere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Arnavutköy'den Habipler istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen kamyon ve kazaya karışan hafriyat kamyonunun yolun bir bölümünü kapatması nedeniyle araç kuyrukları uzadı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı