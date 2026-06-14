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Arnavutköy'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: Sürücü sinir krizi geçirdi

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Arnavutköy'de sollama yapmak isteyen otomobil, önce başka bir otomobile, ardından İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren sürücü, İETT şoförüne tepki gösterdi.

Arnavutköy'de sollama yapmak isteyen otomobil, önce başka bir otomobile, ardından İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü, İETT şoförüne tepki gösterdi.

Kaza, Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, İETT otobüsünü sollamak isterken hızla şerit değiştirdi. Kontrolden çıkan otomobil, önce aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile, ardından da İETT otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan hava yastıkları açılırken, araçta hasar meydana geldi. Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü sinir krizi geçirdi. Yaşadığı şokun etkisiyle aracından inen sürücü, İETT şoförüne dönerek, "Bu böyle yapılır mı?" diyerek tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücünün tepkisi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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