Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

ARNAVUTKÖY'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan İran uyruklu Masoud Nazari ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana geldi. İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Nazari ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazari, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede alınan önlemin ardından inceleme yaptı. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor